Przegląd sierpnia 2020 w Radlinie, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przegląd sierpnia 2020 w Radlinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w Radlinie? Sprawdź, gdzie 1.09 może zabraknąć prądu Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Radlinie 1.09? Pokazujemy spis miejsc, w których może zabraknąć prądu 1.09. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenia prądu w twoim mieście. Brak prądu w domu może budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? 📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą".

📢 Tygodniowy przegląd prasy (Radlin, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Radlina Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020]”?

📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało. 📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

📢 W Poznaniu rozpoczęła się produkcja najbardziej kultowych w Polsce kosmetyków. Produkowano tu krem Nivea, oliwkę Bambino i Przemysławkę Rok 1929. Na poznańskich Zawadach trwa w najlepsze produkcja pasty do zębów, zasypek dla dzieci, plastrów, opatrunków, mydła i kultowego kremu Nivea. Wtedy jeszcze nikt nie wie, że ta część Poznania stanie się zagłębiem wyrobów kosmetycznych. Przez okres PRL będą tam powstawać najbardziej kultowe kosmetyki: Przemysławka, woda kwiatowa Poemat, oliwka Bambino, które po latach wrócą do łask, albo wcale nie wyjdą z mody. Niewiele osób zdawało sobie wówczas sprawę, jaki potencjał tkwi w niewielkiej fabryce za Wartą. Dziś Poznań produkuje kosmetyki na cały świat.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim od 25 do 31 sierpnia. Pełny wykaz miast i powiatów! Będą czasowe braki energii elektrycznej Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych śląskich miastach (25-31 sierpień), wszystkich powiatach. Na liście m.in. Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Żory i powiaty: bielski, cieszyński, częstochowski, lubliniecki, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański i żywiecki. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź kiedy i gdzie nie będzie prądu! 📢 Gwałtowna burza w woj. śląskim. Drogi zalane, mieszkańcy zgłaszali podtopienia Śląskie. Potężna burza z porywistym wiatrem przeszła nad całym Śląskiem i Zagłębiem. W wielu miastach zalane są drogi, a samochody utopione. Zgodnie z zapowiedziami wieczorem 22 sierpnia nad województwem śląskim przeszły nawałnice. W kilku miastach doszło do zalań dróg. Mieszkańcy zgłaszali podtopienia.

📢 Koronawirus w woj. śląskim. W poniedziałek 98 zakażonych. Skąd są pacjenci? Koronawirus na Śląsku rozwija się bardzo szybko. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w poniedziałek, 24 sierpnia, kolejne przypadki zakażenia koronawirusem mimo, że w niedzielę przeprowadzono prawie połowe mniej testów niż w inne dni tygodnia. To wynik wesel i komunii. W Polsce mamy 548 przypadków, a w woj. śląskim 98 w województwie śląskim, m.in. w Myszkowie, Katowicach, Rudzie, Rybniku, Częstochowie, Żorach, Wodzisławiu, Czechowicach, Mysłowicach. Niestety, resort zdrowia poinformował także o śmierci kolejnych 5 pacjentów.

📢 Wypadek w Kleszczowie na DK 88. Policja zatrzymała kierowcę osobówki. To on miał spowodować tragedię Śląskie. Wychodzą na jaw nowe informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku na DK88 między Kleszczowem a Gliwicami, w którym zginęło 9 pasażerów busa marki renault trafic. Jedna osoba została w tej sprawie zatrzymana. Miała kierować samochodem osobowym kiedy doszło do tragedii. - Osoba mogła mieć związek z tym zdarzeniem lub go spowodować. Jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa z art. 173, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - powiedziała DZ prokurator Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

📢 Gwałtowne burze w woj. śląskim. Zalane domy, ulice, połamane drzewa... Strażacy interweniowali 150 razy Gwałtowne burze na Śląsku i w Częstochowie wyrządziły ogromne szkody. Najbardziej we wtorek ucierpiały powiat wodzisławski i częstochowski. W Pszowie podtopiony został market, urząd miasta, klinika weterynaryjna. W Olsztynie pod Częstochową od pioruna zapalił się dom. W środę również czekają nas burze w woj. śląskim - IMGW wystosowało ostrzeżenie II. stopnia. 📢 Koronawirus. Wzrost zachorowań w woj. śląskim. Skąd są pacjenci? Koronawirus w woj. śląskim nie zwalnia. W środę, 19 sierpnia 2020, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o gwałtownym wzroście zakażeń w porównaniu do wtorku. W woj. śląskim mamy 160 nowych zakażeń koronawirusem m.in. w Katowicach, Rudzie, Zabrzu, Rybniku, Jastrzębiu, Sosnowcu, Chorzowie, Żorach. Odnotowano 735 nowych przypadków zachorowań w całej Polsce. Niestety, zmarło kolejnych 17 chorych.

📢 Kraków. Zakręcony ogród Sióstr Klarysek. Możesz go zwiedzić! Pomiędzy kościołem św. Piotra i Pawła, a kościołem św. Andrzeja znajduje się portal, brama od wielce ciekawego, a mało znanego miejsca. Prowadzi do ogrodu Zgromadzenia Sióstr Klarysek Zakonu św. Klary. Zakonnice z ulicy Grodzkiej stworzyły magiczne miejsce, gdzie roślinność zaskakuje kształtami.

📢 Jeżeli kupiłeś w Decathlonie ten produkt do pływania, to szybko go zwróć. Jest niebezpieczny! Kupiłeś w Decathlonie do pływania ten produkt - to sprawdź, czy akurat nie trafiłeś na ten z wadą [po kodzie]! Jeżeli tak, to natychmiast go wróć! 📢 Łukasz Szumowski zrezygnował, a w internecie szumią MEMY. "Szumiał, szumiał i się wyszumiał". Tak zapamiętamy ministra zdrowia Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji i bardzo szybko został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego. O powodach odejścia ze stanowiska poinformował na konferencji prasowej. Jak powiedział - "nigdzie nie znika", zostanie w przestrzeni publicznej, ale już jako poseł. W internecie natomiast szumią memy, a internauci komentują: "szumiał, szumiał i się wyszumiał". Zobacz galerię zdjęć i sprawdź, jak internet zapamięta Łukasza Szumowskiego.

📢 Stacje benzynowe, które źle wypadły w raporcie UOKiK. Sprawdźcie, gdzie jest „chrzczone” paliwo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport z kontroli stacji paliw. Okazuje się, że w Polsce wciąż działają stacje benzynowe, które sprzedają tzw. „chrzczone” paliwo – czyli takie, które nie spełnia wymaganych norm. Gdzie lepiej nie tankować? Zobacz listę stacji paliw, które źle wypadły w trakcie kontroli. 📢 Zaginieni w woj. śląskim. Można pomóc! Rozpoznajesz kogoś? Osoby zaginione z woj. śląskiego - sprawdź aktualną bazę FUNDACJI ITAKA. Przejrzyj plakaty osób zaginionych w woj. śląskim, być może uda Wam się kogoś rozpoznać i pomóc! Kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 10 powodów, dla których warto uprawiać seks. Jakie korzyści zdrowotne przynosi udane życie erotyczne? Seks jest nie tylko przyjemny! Zapewnia też szereg konkretnych korzyści dla zdrowia. Sprawdź najważniejsze powody, dla których warto zadbać o regularne łóżkowe igraszki!

📢 "Dzieła" osadzonych w opuszczonym areszcie w woj. śląskim. Zobacz co pisali po ścianach Śląskie. Osadzeni w zamknięciu spędzali niejednokrotnie długie lata. Czasu wolnego mieli w nadmiarze. Co robili? Na takie "dzieła" natknęli się eksploratorzy w opuszczonym areszcie śledczym w Zabrzu. Te zdjęcia to namiastka prawdziwego więziennego życia. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź.

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni