Tygodniowy przegląd prasy (Radlin, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020.

Przegląd tygodnia Radlin od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię! 📢 Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię?

📢 Imieniny Mirona. Kiedy są imieniny Mirona? Najbliższe imieniny wypadają 30.08. Wierszyki na imieniny dla Mirona Kiedy wypadają imieniny Mirona? Imieniny Mirona obchodzimy 17 sierpnia, 30 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 30.08. Co oznacza imię Miron? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Mirona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Uwaga! Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed silnymi opadami i burzami. Nie wykluczają także trąby powietrznej IMGW ostrzega przed w sobotę, 29 sierpnia, przed silnym deszczem z burzami w woj. śląskim i opolskim. Może spaść do 30 l/mkw., a wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 70 km/h. 📢 Imieniny Racibora. Kiedy są imieniny Racibora? Najbliższe imieniny wypadają 29.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Racibora Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Racibor? Imieniny Racibora obchodzimy 29 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 29.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Raciborowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś?

📢 Imieniny Flory 29.08. Jakie życzenia imieninowe dla Flory? Życzenia imieninowe dla Flory Imieniny Flory przypadają na 29.08. Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia na imieniny dla Flory można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. W takim razie które życzenia na imieniny dla Flory mogą być najlepsze? Znana nam Flora z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Dobrze jest również przygotować drobny prezent dla Flory. Czy znasz Florę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Flora. Które cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu?

📢 Nowelizacja ustawy o OZE z podpisem prezydenta. Nowa definicja drewna energetycznego i inne zmiany Prezydent Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną nowelizację ustawy o OZE. Zmiany w prawie wejdą w życie 1 października. 📢 Srebrna gwiazdka Programu Certyfikacji PZPN dowodem jakości i szansą na rozwój Dobrą akademię piłkarską można rozpoznać po wielu czynnikach. Nie każdy rodzic ma jednak czas i wiedzę, by dokonać świadomego i najlepszego wyboru dla swojego dziecka. Z pomocą przychodzi tu Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich, który pomaga im podnosić poziom i wskazuje te, które są godne zaufania. Przykładami w woj. śląskim są między innymi Kuźnia Ustroń i MLKS Woźniki. 📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało.

📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych państw nie polecimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września.

📢 Imieniny Hermesa. Kiedy są imieniny Hermesa? Najbliższe imieniny wypadają 28.08. Życzenia imieninowe dla Hermesa Kiedy wypadają imieniny Hermesa? Imieniny Hermesa obchodzimy 28 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 28.08. Co oznacza imię Hermes? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Hermesa. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów.

📢 Nowy trend na TikToku. Internauci udają ofiary Holokaustu w rytm muzyki pop. Muzeum Auschwitz: "Niektóre filmy przekraczają granicę" Skandaliczny trend opanował platformę społecznościową TikTok, z której w znacznej mierze korzysta młode pokolenie. Tym razem "twórcy" wcielają się... w ofiary Holokaustu, które z zaświatów opowiadają swoje historie. Młodzi ludzie poddani charakteryzacji, udają więźniów obozu koncentracyjnego. W sprawie głos zabrało już Muzeum Auschwitz. 📢 Sparta Katowice stawia na trenerki i ma brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN „Kobieta mnie bije” – mówił Jerzy Stuhr w kultowym filmie „Seksmisja”, natomiast wychowankowie Akademii Sparty Katowice spokojnie mogą powiedzieć: „Kobieta mnie szkoli”. Dodajmy od razu: „I to szkoli dobrze”. W tym małym klubie zajęcia z dziećmi prowadzą trzy trenerki, a Sparta może pochwalić się powołaniem swoich piłkarzy do kadry podokręgu Katowice. Zobaczcie zdjęcia z treningu małych piłkarzy i obejrzyjcie materiał wideo o Akademii Sparty Katowice.

📢 Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach. Jest decyzja ministra Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust – przekazał w czwartek na antenie Polskiego Radia szef MEN Dariusz Piontkowski. 📢 Szumowski musi wrócić! Ale... z wakacji MEMY. Łukasz Szumowski regeneruje się na Kanarach Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, spędza wakacje na wyspie Fuerteventura. To wyspa będąca częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich - pisze "Super Express". Czy Szumowskiemu uda się wrócić przed 1 września? Internauci martwią się, gdyż Szumowski na wakacje wybrał kraj, który miał zostać objęty zakazem lotów do Polski. Czy były minister zdąży wrócić na czas? Zobacz memy internautów. 📢 Imieniny Moniki 27.08. Jakie życzenia wybrać dla Moniki? Życzenia imieninowe idealne na sms Imieniny Moniki wypadają w 27.08. Solenizantce na pewno będzie miło, kiedy otrzyma miłe i spersonalizowane życzenia. Życzenia imieninowe dla Moniki mogą zostać wpisane do przygotowanej kartki imieninowej albo przesłane w formie wiadomości sms. Jakie imieninowe życzenia wybrać dla Moniki? Monika na pewno ucieszy się z życzeń imieninowych, które wyślemy. Dla Moniki fajnie jest przygotować bukiet kwiatów czy inny drobny prezent z okazji imienin Moniki. Czy znasz Monikę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Monika? Jakie cechy charakteryzują osoby o imieniu Monika?

📢 Początek roku szkolnego. Wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. MEN luzuje zasady sanitarne Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola..

📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców