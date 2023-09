Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Radlin, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wrześniowe premiery Disney Plus to sporo ciekawych nowości, w tym aktorska Mała syrenka, konfrontacja silnych mężczyzn, słodki 2. sezon I am Groot i walka młodej kobiety z kosmitami, którzy napadli na jej dom. Jeśli to wam nie wystarczy, to różnorodnych produkcji na liście jest więcej. Sprawdźcie sami.

Długie i zdrowe życie to marzenie wielu z nas. Sposobów na długowieczność szukano od wieków. Powstawały eliksiry i inne specyfiki, które miały to zapewnić. Współcześnie istnieją niebieskie strefy – miejsca na świecie, gdzie żyje najwięcej stulatków. Choć znajdują się w różnych miejscach globu, to mają pewne wspólne cechy. Co robią długowieczni ludzie? Sprawdź, jakie cztery rzeczy łączą długowiecznych ludzi.