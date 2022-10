Przegląd tygodnia z 2.10.2022 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 25.09 do 1.10.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.09 a 1.10.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Beskidy: Schroniska górskie – TOP 10. To godne polecenia świetne miejsca na jesienne spacery. Sprawdźcie”?

Przegląd tygodnia: Radlin, 2.10.2022. 25.09 - 1.10.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Beskidy: Schroniska górskie – TOP 10. To godne polecenia świetne miejsca na jesienne spacery. Sprawdźcie Beskidy, oprócz jednych z najpiękniejszych szlaków turystycznych w Polsce, mają do zaoferowania turystom także bardzo klimatyczne i urokliwe schroniska górskie. Wiele z nich warto odwiedzić, do naszego zestawienia wybraliśmy jednak tylko dziesięć. Zobaczcie, które znalazły się na naszej liście. Skupiliśmy się na Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym. 📢 To najpiękniejszy budynek mieszkalny na świecie! Jest w Chorzowie. Wygląda wspaniale - zobacz te ZDJĘCIA To najpiękniejszy budynek mieszkalny na świecie! Villa Reden została ogłoszona najpiękniejszym budynkiem mieszkalnym na świecie! To kameralny apartamentowiec wybudowany w 2021 roku według projektu Macieja Franty i pracowni Franta Group. Budynek cieszy się dużym uznaniem ekspertów i pism z branży architektonicznej w wielu krajach. W sierpniu do bogatej kolekcji nagród doszła wygrana w prestiżowym konkursie International Architecture Awards 2022. Villa Reden jako jedyny reprezentant Polski otrzymała tę prestiżową nagrodę wśród grona laureatów i wyróżnionych z całego świata. Zobaczcie, jak wygląda!

📢 Te osoby nie dostaną 3 tysięcy złotych na węgiel. Takie są nowe zasady uzyskania Dodatku Węglowego Od 20 września obowiązuje nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która wykluczy niektóre osoby z grona świadczeniobiorców. Niektórzy stracą, ale głównie ci, którzy próbowali oszukiwać i zyskać więcej pieniędzy. Zobacz, jakie są nowe zasady Dodatku Węglowego 2022.

Tygodniowa prasówka 2.10.2022: 25.09-1.10.2022 Radlin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne kobiety w śląskich klubach. To on królowały teraz w klubach - WRZESIEŃ 2022 ROZRYWKA. Śliczne dziewczyny na dyskotekach! To one królowały na wrześniowych imprezach w klubach woj. śląskiego. Za zgodą właścicieli lokali, prezentujemy Wam zdjęcia kobiet, które swoim blaskiem przyćmiły nawet kule dyskotekowe! To właśnie te urocze damy rozgrzewały parkiet do czerwoności w klubach w woj. śląskim.

📢 Który ginekolog w woj. śląskim jest NAJLEPSZY? Oto kandydaci. Trwa właśnie głosowanie w plebiscycie HIPOKTARES 2022 PLEBISCYT. Dobry lekarz specjalista to skarb! W przypadku ginekologów ich rola wzrasta także poprzez opiekę nad ciężarną. Ale kogo wybrać, u kogo najlepiej zapisać się na wizytę? Zobaczcie, który z ginekologów z woj. śląskiego ma szansę na tytuł Ginekologa Roku 2022! Oto plebiscyt HIPOKRATES 2022, w którym mieszkańcy woj. śląskiego przyznają nagrody m.in dla najlepszego ginekologa! 📢 Niezwykłe kawiarnie w woj. śląskim! Poznaj TOP 7 - te miejsca są WYJATKOWE! Tam warto napić się kawy Śląskie. Kawa w towarzystwie kotów, w dawnej stajni lub w miejscu rodem z filmów o Harrym Potterze. Takich miejsc na Śląsku nie brakuje! Z okazji światowego dnia kawy przygotowaliśmy listę nietypowych miejsc, gdzie warto napić się kawy. Oto jedne z najciekawszych kawiarni w woj. śląskim.

📢 Fajne ŻYCZENIA i KARTKI na Dzień Chłopaka 2022! Śmieszne rymowanki, miłosne wierszyki, wzruszające... Pobierz i wyślij za darmo! Fajne ŻYCZENIA i KARTKI na Dzień Chłopaka 2022. To już dziś! W piątek 30 września obchodzimy święto - Dzień Chłopaka! Warto pamiętać o stosownych ŻYCZENIACH lub okazjonalnej KARTCE dla swojego - kolegi, bliskiego przyjaciela, męża... Prezentujemy najlepsze wierszyki z tej okazji - zabawne, miłosne, wzruszające... - każdy znajdzie coś dla siebie! Pobierz za darmo i wyślij! 📢 Dom od komornika w woj. śląskim! Licytacje rozpoczęte - ceny atrakcyjne! Już od... 8 tys. złotych - październik 2022 Dom od komornika w woj. śląskim! Jeżeli zastanawiasz się nad budową domu, a może szukasz nieruchomości na rynku wtórnym - to warto również zapoznać się z aktualnymi ofertami licytacji komorniczych nieruchomości w regionie. Co miesiąc w województwie pod młotek trafia kilkadziesiąt budynków - ich ceny zawsze na początku licytacji są zawsze poniżej cen rynkowych! W galerii zobaczysz najnowsze oferty - są tu domy niemal z każdego regionu w woj. śląskim. Kto wie, może któryś budynek przypadnie ci do gustu!

📢 W dramatycznym wypadku w Radlinie, Majka straciła nogę. Prokuratura sporządziła akt oskarżenia. Kto zawinił według śledczych? Po ponad roku od zdarzenia jest wreszcie akt oskarżenia w sprawie głośnego wypadku samochodowego do którego w lipcu ubiegłego roku doszło na ulicy Narutowicza na granicy Radlina i Rybnika, w którym to wypadku nogę straciła młoda kobieta Maja D. Zdaniem Prokuratury Rejonowej w Rybniku to nie kierowca betoniarki, a dwaj fachowcy, którzy mieli kontrolować wysokość linii telefonicznych wiszących nad ulicą, zawinili w tej sprawie i to oni zostali postawieni w stan oskarżenia. Postępowanie przeciwko kierowcy tzw. pompy do betony, który jadąc ulicą zahaczył o zwisające nad jezdnią kable, przez co przewróceniu uległy dwa drewniane słupy telefoniczne, a jeden z nich runął na przechodzącą drogą Majkę, zostało przez prokuraturę umorzone.

📢 Tajna siedziba masonów w pałacu na Śląsku? Te ruiny kryją sporo tajemnic! Zobaczcie ZDJĘCIA Śląsk kryje niesamowite perełki, które warto odwiedzać i ratować, jeżeli tylko jest taka okazja. Jednym z takich miejsc są ruiny pałacu w Sławikowie [pow. raciborski], pochodzące z 1865 roku. Ruiny obecnie znajdują się w rękach gminy Rudnik, która chciałabym przywrócić im dawną świetność, ale to inwestycja na ogromną skalę. 📢 Najlepszy szpital 2022 w woj. śląskim! Zobaczcie TOP 10 placówek na czele plebiscytu HIPOKRATES Szpitale są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Kiedy jesteśmy chorzy lub zdarzy się wypadek, natychmiast swoje pierwsze kroki kierujemy do szpitala lub dzwonimy po karetkę pogotowia ratunkowego. Gdzie leczyć się najlepiej? Oto plebiscyt HIPOKRATES 2022, w którym mieszkańcy regionu przyznają nagrody dla placówek ochrony zdrowia. Zobaczcie najlepiej oceniane szpitale w woj. śląskim!

📢 Wsparcie dla dzieci osieroconych wskutek katastrof w Pniówku i Zofiówce. Sejmik Województwa Śląskiego przeznaczy na ten cel 420 tys. zł Wsparcie dla dzieci osieroconych wskutek kwietniowych katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Sejmik Województwa Śląskiego przeznaczył w poniedziałek na ten cel środki. Do lokalnych samorządów trafi w tym roku 420 tys. zł – zdecydowali radni. 📢 Beka po meczu Walia - Polska. Zobacz najlepsze MEMY. Wygraliśmy 0:1, ale kibice i tak się śmieją. Zobacz to! Reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe z Walią 1:0 i utrzymała się w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Humory kibiców nieco się więc poprawiły, ale ironii jak zwykle nie zabrakło. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Walia - Polska.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!