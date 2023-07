Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Będzie się działo! Za chwil kilka nadchodzi wyczekiwany weekend. W dniach 22-23 lipca czeka na nas moc atrakcji. Przedstawiamy program na najbliższe dni. Wśród atrakcji koncerty plenerowe, kino letnie, warsztaty, stand-up na żywo i wiele innych. Nie musisz martwić się o zakup biletu, wszystkie przedstawione wydarzenia są zupełnie ZA DARMO! Jesteś ze Śląska lub okolic i nie wiesz jak spędzić nadchodzący weekend? Wejdź w galerię i sprawdź co dla was przygotowaliśmy.

WAKACJE 2023. Za oknem niejednokrotnie ok. 30 st. C! Wreszcie można korzystać z balkonu... a jego otwarcie nie grozi wpuszczeniem do naszych mieszkań mroźnego powietrza czy smogu. Czego tak naprawdę, nie można na nim robić? Jakie obowiązują zakazy? Sprawdź za co grozi mandat!

Fundacja Soundscape organizuje dla najmłodszych pasjonatów muzyki Sound Lab, czyli warsztaty muzyczne, które odbędą się 20 i 27 lipca w Katowicach. Podczas zajęć uczestnicy będą odkrywali potencjał komputera i uczyli się wykorzystywać go w twórczy sposób. W warsztatach wezmą udział dzieci z Polski i Ukrainy. To pierwsza tego typu inicjatywa na Górnym Śląsku i idealna okazja, aby poznać krainę dźwięków wspartych nowoczesnymi technologiami. Partnerem wydarzenia jest Tauron, który został sponsorem tytularnym fundacji Soundscape i tworzonego przez nią Laboratorium Nowych Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – Tauron Lab.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Radlin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.