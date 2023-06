Przegląd tygodnia z 25.06.2023 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 18.06 do 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Radlin, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wspaniałe życzenia na Dzień Ojca 2023 i kartki To już dziś, 23 czerwca - Dzień Ojca! To Nie masz pomysłu na życzenia? A może Twój budżet na prezent jest mocno ograniczony? Nie martw się. Liczy się pamięć i intencja! Ofiaruj ukochanemu tacie kartkę z życzeniami. W naszej galerii znajdziesz zabawne rymowanki, podziękowania i rozczulające wierszyki.

Z badania przeprowadzonego przez PayPo – polskiego lidera usług BNPL (z ang. buy now, pay later) adresowanych do sklepów internetowych – wynika, że niespełna połowa Polaków lubi uprawiać sport. Jeśli już decydują się na taką formę spędzania czasu, wiosną i latem najchętniej wybierają rower lub spacery. Przygotowując się do nowego sezonu, zdecydowana większość Polaków kupuje odzież i obuwie sportowe, a także sprzęt i akcesoria, których cena mieści się zazwyczaj w przedziale od 100 do 500 zł. Jaką formę zakupów preferują i gdzie najczęściej nabywają nowe produkty?