Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Radlinie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Radlina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Radlin, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina”?

Przegląd września 2023 w Radlinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Radlin, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Citroen C4 X i E-C4 X. Ile kosztuje we wrześniu 2023 roku?”? 📢 Madera: 15 najlepszych atrakcji na jesienny urlop. Muzeum Cristiano Ronaldo, pływanie z delfinami, zjazd w koszu i inne pomysły na zabawę Madera to wymarzona wyspa na urlop dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, pięknej przyrody i nietypowych atrakcji. Tutejsze piesze szlaki są unikalne w skali świata, krajobrazy zachwycają, a na miłośników sportu czeka prawdziwa gratka: muzeum poświęcone Cristiano Ronaldo. Dlaczego warto odwiedzić Maderę zwłaszcza jesienią? Które miejsca koniecznie trzeba odwiedzić? Przekonajcie się.

📢 W woj. śląskim będą wyłączenia prądu! Na LIŚCIE wiele miast i powiatów - m.in. Katowice, Częstochowa, Gliwice, Bytom, Tychy, Bielsko... KOMUNIKAT. W najbliższych dniach setki mieszkańców woj. śląskiego zostanie pozbawionych prądu. Zobacz, w których miejscach nie będzie energii elektrycznej w dniach 18-22 września 2023. Komunikat dotyczy wielu miast i powiatów woj. śląskim! Kliknij w galerię, aby sprawdzić dokładne godziny i lokalizacje planowanych wyłączeń prądu.

Prasówka październik Radlin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Radlina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ciastka ze śliwką i waniliowym serkiem – są proste i zawsze się udają. Zobacz na wideo, jak zrobić pyszne ciastka z ciasta francuskiego Ciastka z ciasta francuskiego to pyszny i szybki do przygotowania deser. Podpowiadam jak zrobić taki smakołyk z dodatkiem sezonowych owoców i delikatnego serka. To łatwe nawet dla początkujących kucharzy. Deser jest lekki, idealnie słodki i kusząco pachnie cynamonem. Sprawdź i wypróbuj przepis na francuskie ciastka ze śliwką i waniliowym serkiem. Zobacz na filmiku moje wskazówki krok po kroku.

📢 Rezydencje jak z Hollywood... w woj. śląskim! To są NAJDROŻSZE do kupienia domy w regionie! Ogerty z Katowic, Rybnika, Gliwic, Bielska... Nieruchomości. Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! 📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Radlin, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? ”?

📢 Tanie mieszkania w woj. śląskim! Są do wylicytowania - ceny od ok. 60 tys. złotych! Są w blokach, kamienicach... Oferty WRZESIEŃ 2023 Tanie mieszkania w woj. śląskim! Trwają właśnie licytacje komornicze mieszkań w woj. śląskim - we wrześniu i październiku 2023 r. jest ich wyjątkowo dużo! Znajdują się w blokach z wielkiej płyty, starych kamienicach czy przedwojennych willach. Część z mieszkań jest strasznie zapuszczona, inne są w znakomitym stanie. Ceny rozpoczynają się od ok. 60 tys. złotych. Znajdziecie tu oferty z m.in. Bielska-Białej, Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Rybnika, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia i wielu innych jeszcze miast! Kiedy, gdzie i za ile można wylicytować mieszkanie w regionie? Szczegóły ofert znajdziesz w naszej galerii.

📢 Donald Tusk, Platforma Obywatelska - najważniejsze informacje Chcemy dialogu z Rosją, taką, jaka ona jest. (Donald Tusk: Wypowiedź Donalda Tuska podczas expose w dniu 23 listopada 2007 r.).

📢 Lewica Razem. Zobacz program partii, jakie ma poglądy i co proponuje wyborcom Lewica Razem to ugrupowanie o poglądach socjaldemokratycznych i proeuropeistycznych, które wyróżnia się wyrazistymi stanowiskami w różnych sprawach istotnych dla obywateli. W opublikowanym przez tę partię programie wyborczym można znaleźć liczne odniesienia do polityki krajowej i samorządowej, jak i uzyskać informacje na temat podejścia jej członków do polityki zagranicznej, w tym tej dotyczącej Rosji. 📢 Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Premiery Disney Plus – wrzesień 2023. Mała syrenka, słodki Groot, twardzi mężczyźni, kosmici i ciekawa animacja. Sprawdź koniecznie”?

📢 List intencyjny Orlenu z Horisont Energi ws. sekwestracji CO2 na norweskim szelfie Orlen podpisał we wtorek z firmą Horisont Energi list intencyjny ws. objęcia do 50 proc. udziałów w koncesji na sekwestrację CO2 w złożu Polaris na Morzu Barentsa. Zgodnie z planami Orlenu pod koniec dekady usługa sekwestracji mogłaby być komercyjnie dostępna. 📢 Innowacyjny pomysł w Wodzisławiu Śląskim: cztery dni nauki w szkole i jeden w plenerze. Realizacja projektu już od września? Cztery dni nauki w szkole i jeden dzień w plenerze, odejście od 45-minutowych lekcji i nacisk na nauki ścisłe - takie zmiany planuje wprowadzić 13 szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Nauczyciele przeszli już niezbędne szkolenia, a zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Co zmieni się dla uczniów w tym roku szkolnym? Jak ma wyglądać innowacja przeprowadzona w szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim? Dlaczego wdrażanie projektu zostało zatrzymane?

📢 Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Radlinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te NOWE nieoznakowane radiowozy jeżdżą po woj. śląskim. Ta fura do setki przyśpiesza w niecałe 5 sekund! Zobacz ZDJĘCIA”? 📢 Najpopularniejsze fakty i mity na temat ciepła sieciowego Ciepło sieciowe to standard nowoczesnego budownictwa, który gwarantuje nie tylko komfort i niezawodność, ale również stabilny poziom opłat oraz możliwość dostaw energii cieplnej przez cały rok. W Polsce ciepło z sieci to jeden z najpopularniejszych sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych czy użyteczności publicznej. Mimo to wciąż można spotkać się z krążącymi na jego temat mitami. Warto je obalić, aby móc w pełni poznać zalety ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"