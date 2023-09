Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Radlin, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? ”?

Przegląd tygodnia: Radlin, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec? 📢 Tanie mieszkania w woj. śląskim! Są do wylicytowania - ceny od ok. 60 tys. złotych! Są w blokach, kamienicach... Oferty WRZESIEŃ 2023 Tanie mieszkania w woj. śląskim! Trwają właśnie licytacje komornicze mieszkań w woj. śląskim - we wrześniu i październiku 2023 r. jest ich wyjątkowo dużo! Znajdują się w blokach z wielkiej płyty, starych kamienicach czy przedwojennych willach. Część z mieszkań jest strasznie zapuszczona, inne są w znakomitym stanie. Ceny rozpoczynają się od ok. 60 tys. złotych. Znajdziecie tu oferty z m.in. Bielska-Białej, Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Rybnika, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia i wielu innych jeszcze miast! Kiedy, gdzie i za ile można wylicytować mieszkanie w regionie? Szczegóły ofert znajdziesz w naszej galerii.

📢 Wille jak z Hollywood w woj. śląskim! Tak wyglądają NAJDROŻSZE do kupienia domy w regionie! Są w Katowicach, Rybniku, Gliwicach, Bielsku... Wille jak z Hollywood w woj. śląskim! Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii!

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Radlin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska – najważniejsze informacje „To się wszystko bierze z tego polskiego populizmu, ponieważ to się wzięło z tego paplania w Polsce, że każdy, kto ma inne zdanie na forum europejskim i na przykład je wyrazi w Parlamencie Europejskim, to jest zdrajcą. Ja od początku mówiłem, że to są głupoty”. (Paweł Kowal: O sporze między Różą Thun a Ryszardem Czarneckim, wypowiedź z dnia 19 stycznia 2018 r.).

📢 Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska – najważniejsze informacje „Uważam, że za naszego życia katolicy w Polsce staną się mniejszością. Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów”. (*wypowiedź Sławomira Nitrasa podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie 29.08.2021 r.). 📢 MEMY po meczu Albania - Polska. To była KATASTROFA... aż oczy bolały! A co na to internauci? Zobaczcie te MEMY MEMY po meczu Albania - Polsk. W rozegranym 10 września meczu eliminacji Euro 2024 Albania pokonała Polskę 2:0. Internauci śmieją się z kadry trenera Fernando Santosa, która pod wodzą Portugalczyka zagrała kolejne słabe spotkanie. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Albania - Polska.

📢 Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab zaprasza na dni otwarte! 14 września 2023 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach otwarte zostanie najnowocześniejsze w Europie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Z tej okazji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Fundacja Soundscape zapraszają mieszkańców Katowic i okolic do uczestnictwa w dniach otwartych, na których zaprezentowane zostaną możliwości Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Otwarte, bezpłatne sesje odbędą się 16 i 17 września o godz. 11:00 oraz 15:00 i potrwają około 45 minut. W piątek natomiast odbędą się otwarte sesje dla studentów oraz pracowników ASP w Katowicach. To świetna okazja, by odkryć to, co ma w sobie to niezwykłe miejsce na muzycznej mapie Polski i Europy. 📢 Kandydaci do Sejmu i Senatu 2023 - Wszystko, co musisz wiedzieć o kandydatach Wybory parlamentarne w 2023 roku zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Podczas głosowania obywatele będą wybierać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący głównych kandydatów biorących udział w tych wyborach.

📢 Wybory 2023 – jacy kandydaci startują do Sejmu z okręgu nr 30 i do Senatu z okręgów nr 72, 73? Sprawdź listę Już niedługo będziemy uczestniczyć w wyborach 2023. Poniżej znajduje się pełna lista kandydatów do Sejmu z okręgu numer 30 i do Senatu z okręgów numer 72, 73. Wszyscy upoważnieni do głosowania mieszkańcy tych okręgów będą mogli oddać głos na jednego kandydata, który stara się o uzyskanie mandatu posła i na jednego z kandydatów na senatora. Zobaczcie, kto startuje w wyborach parlamentarnych jesienią 2023. 📢 Najpopularniejsze fakty i mity na temat ciepła sieciowego Ciepło sieciowe to standard nowoczesnego budownictwa, który gwarantuje nie tylko komfort i niezawodność, ale również stabilny poziom opłat oraz możliwość dostaw energii cieplnej przez cały rok. W Polsce ciepło z sieci to jeden z najpopularniejszych sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych czy użyteczności publicznej. Mimo to wciąż można spotkać się z krążącymi na jego temat mitami. Warto je obalić, aby móc w pełni poznać zalety ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

📢 Kwas traneksamowy na twarz – jak działa nowy składnik kosmetyczny? Sprawdzi się właśnie teraz! Usuwa nie tylko przebarwienia słoneczne Kwas traneksamowy to składnik aktywny, który bierze szturmem prowadzenie w specjalistycznej pielęgnacji skóry. Ten związek, stosowany również jako lek, może naprawdę wiele. Przyda się właśnie teraz, gdy po lecie walczymy z przebarwieniami skóry. To jednak nie wszystko: złuszcza naskórek, zmniejsza naczynka i zmiany zapalne, pomagając przy wielu problemach. Zobacz, jak go stosować. 📢 Wzrost liczby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Jak temu zapobiec? Ekspert: najważniejsza jest pierwsza pomoc emocjonalna Od dwóch lat odnotowujemy drastyczny wzrost prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Co robić, aby temu zapobiegać? Gdzie szukać pomocy? Psychologowie mówią co jest najważniejsze. To tzw. zasada cztery Z. W rozmowie z PAP ekspert biura do spraw zapobiegania zachowaniem samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, koordynatorka serwisu Życie warte jest rozmowy, dr Halszka Witkowska.

