Tygodniowy przegląd prasy 30.01.2022: Radlin, 23.01-29.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Finał WOŚP 2022 już w niedzielę, 30 stycznia. Co roku dużą popularnością cieszą się internetowe aukcje, również te związane z kulinariami. Tym razem można wylicytować m.in. spotkanie z Ewą Wachowicz, kolację w restauracji Platter by Karol Okrasa w Warszawie, kawę z ciastkiem z aktorką Małgorzatą Kożuchowską w restauracji Raffles Europejski i Cafe Bristol czy burgery na imprezę z Pasibusa. Zobacz, jakie jeszcze kulinarne okazje trafiły na licytacje WOŚP 2022.

COVID-19. Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je szybko rozpoznać. Co powinno przykuć naszą uwagę?

To już kolejny rekord zakażeń w historii tej pandemii! Dziś, 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 57 659 nowych zakażeniach - to wzrost o 75 proc. do ubiegłego czwartku. Tylko minionej doby zmarło w Polsce 262 zakażonych, w tym 34 w naszym regionie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim i w jego poszczególnych miastach?