Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Radlinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 15.10 do 21.10.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rzecznik PKW: Posłowie zaświadczenia o wyborze dostaną 26 października, a senatorowie 27 października”?

Przegląd tygodnia: Radlin, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rzecznik PKW: Posłowie zaświadczenia o wyborze dostaną 26 października, a senatorowie 27 października Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych, a także nazwiska osób, które mają objąć mandaty posłów i senatorów. Wiadomo już, kiedy parlamentarzyści otrzymają zaświadczenia o wyborze. Rzecznik PKW poinformował, że nastąpi to 26 i 27 października. 📢 Wyniki wyborów parlamentarnych w więzieniach. Na czele Koalicja Obywatelska Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych. Na stronach PKW można znaleźć rezultaty głosowania we wszystkich obwodowych komisjach, w tym również w więzieniach i aresztach śledczych. Kto tam wygrał? Oto wyniki w znanych placówkach penitencjarnych. 📢 Rogaliki z ciasta francuskiego z nutellą podczas pieczenia roznoszą zapach czekolady. Deser lub poczęstunek dla niespodziewanych gości Rogaliki z ciasta francuskiego z nutellą to ekspresowa przekąska do kawy lub herbaty, ale też świetny pomysł na poczęstunek dla rodziny czy przyjaciół, którzy wpadli w odwiedziny bez zapowiedzi. Mając w domu już gotowe ciasto francuskie, rogaliki przygotowuje się dosłownie w kilka minut. Aromat czekolady sprawia, że najczęściej znikają jeszcze gorące, chwilę po wyjęciu z piekarnika. Sprawdź przepis na rogaliki z ciasta francuskiego z nutellą.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Radlin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To koniec pewnej ery. Mniejszość Niemiecka poza Sejmem! Po raz pierwszy od 1991 roku MN bez mandatu Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych przyniosły niespodziewaną i historyczną stratę dla Mniejszości Niemieckiej. Po raz pierwszy od 1991 roku w polskim Sejmie zabraknie posła reprezentującego tę mniejszość narodową.

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Incydenty wyborcze w naszym województwie. Policja miała około 50 zgłoszeń Około 50 zgłoszeń z całego województwa śląskiego otrzymali policjanci w związku z wyborami parlamentarnymi. - Część dotyczyła naruszenia przepisów kodeksu wyborczego, kilka z kodeksu wykroczeń, a kilkanaście z kodeksu karnego - wylicza komisarz Sabina Chyra-Giereś, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Co i gdzie dokładnie się coś wydarzyło? 📢 Referendum 2023. PKW podaje frekwencję i informuje, jakie padały odpowiedzi na pytania Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące referendum 2023 na podstawie danych z 98,65% wszystkich obwodów głosowania. Na tę chwilę frekwencja w referendum wyniosła 41,10%. Zobacz, jakie padały odpowiedzi na pytania.

📢 Wybory 2023 - WYNIKI. Jest już sondaż late poll! Czy są duże zmiany? Sprawdź! Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Rośnie przewaga PiS nad KO - to dane po podliczeniu 14,81 proc. głosów z obwodowych komisji wyborczych W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Wybory 2023: Zobacz WYNIKI sondażowe dla woj. śląskiego! Oto przybliżone wyniki wyborów do Sejmu! Wybory 2023: Oto WYNIKI sondażowel! Kto wygrał w woj. śląskim? W Polsce PiS zdobywa 36,8%, natomiast KO - 31,6%. Prezentujemy dane z sondażu Ipsos dla TVP, Polsat, TVN. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Podział mandatów w Sejmie po zliczeniu niemal wszystkich głosów Jak będzie wyglądał podział mandatów w Sejmie po wyborach parlamentarnych? Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki z 99,89 proc. komisji obwodowych. Według tych danych PiS uzyskał 192 mandaty, a Koalicja Obywatelska 155 mandatów. 📢 Exit poll 2023. Sprawdź wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych Jak zagłosowali Polacy w wyborach parlamentarnych 15 października? Po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddało 36,8 procent wyborców.

📢 Wybory 2023: Frekwencja w Śląskiem o godz. 17. O wiele więcej głosujących niż w 2019! Ile osób zagłosowało w poszczególnych powiatach? Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

📢 Telefony PKW rozgrzane do czerwoności, interwencja policji. "Do takich zachowań dochodzi na terenie całej Polski" Przypadki pytań komisji o kartę referendalną zgłaszane są w różnych częściach Polski – powiedział w niedzielę PAP rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Pełna skala zjawiska będzie znana dopiero po wyborach i referendum – wskazał. 📢 Prezydent zadowolony z wysokiej frekwencji: To silna legitymacja dla władz RP – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat. 📢 Wybory 2023: Rekord frekwencji w Śląskiem? Mamy dane na godz. 12! Głosujących jest więcej niż cztery lata temu Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji.

📢 Komisje pytają wyborców o udział w referendum. Rzecznik PKW dla i.pl: "Są to działania na potężną skalę" Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.

