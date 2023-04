Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Radlinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkanoc 2023. Uwaga na zakazy ruchu dla kierowców ”?

Przegląd tygodnia: Radlin, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkanoc 2023. Uwaga na zakazy ruchu dla kierowców W okresie świąt wielkanocnych na drogach należy spodziewać się większego natężenia ruchu. Apelujemy o ostrożność, rozwagę i stosowanie się kierowców do obowiązujących zasad i przepisów. Inspekcja Transportu Drogowego przypomina też o ograniczeniach ruchu dla niektórych pojazdów ciężarowych o dmc ponad 12 ton w trakcie świąt. Zakazy jazdy będą obowiązywać w wyznaczonych godzinach w Wielką Sobotę, Wielką Niedzielę i w Poniedziałek Wielkanocny. 📢 Oto koszty budowy domu 151-metrowego wiosną 2023 r. Na jakie wydatki trzeba się przygotować? Na jakie koszty budowy domu trzeba się obecnie przygotować? Eksperci Extradom.pl przeanalizowali to na przykładzie 151-metrowego domu jednorodzinnego z bloczków silikatowych. Dobra wiadomość jest taka, że po zeszłorocznej drożyźnie wreszcie ustabilizowały się koszty materiałów budowlanych i robocizny.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Radlin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sklepy otwarte dłużej w Wielki Piątek. Sieci handlowe zmieniły godziny otwarcia. Sprawdź, gdzie i kiedy zrobisz zakupy Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi.

📢 Babka i mazurek na Wielkanoc z Biedronki, Lidla i POLOmarketu. Ile kosztuje ciasto od Magdy Gessler albo Ewy Wachowicz? Cena babki wielkanocnej od Magdy Gessler może zaskakiwać, ale to kwota za tort ścina z nóg. Podobnie stawka sernika od Anny Korcz. Ile kosztuje mazurek wielkanocny od Ewy Wachowicz? Zaglądamy do cenników znanych właścicielek restauracji i cukierni. Na drugim biegunie cenowym są ciasta na Wielkanoc z marketów, Lidla, POLOmarketu czy Biedronki. Robić czy kupić? Sprawdź, ile trzeba wydać na świąteczne słodkości.

📢 Kleszcze atakują cały czas. „Nie ma już bezpiecznej pory roku”. Rośnie liczba przypadków boreliozy i innych chorób przez nie wywołanych Rośnie liczba potwierdzonych przypadków boreliozy w Polsce. W 2022 r. zanotowano ponad 17 tys. przypadków. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego zwiększyła się też liczba przypadków kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) – poinformowało Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. 📢 Teologia – po tym kierunku możesz być nie tylko księdzem. Jak wyglądają studia teologiczne i które uczelnie je oferują? Teologia nie jest obecnie popularnym kierunkiem na polskich uczelniach. Wiele osób patrzy na tę dziedzinę głównie przez pryzmat bycia księdzem lub katechetą. To jednak nie wszystkie możliwe drogi. W ramach studiów teologicznych zgłębia się tajniki wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, teologii moralnej, dogmatycznej, biblijnej i nie tylko. Co można robić po teologii i jak wyglądają te studia? W dniu święta kapłanów, czyli w Wielki Czwartek, przedstawiamy pigułkę wiedzy na temat studiów teologicznych.

📢 Tak pracują szkoły w czasie przerwy wielkanocnej. Wolne dni obowiązują uczniów, a co z nauczycielami? Oto, co na ten temat mówią przepisy Przerwa wielkanocna 2023 w szkołach trwa w terminie 6-11 kwietnia. Są to dni wolne od szkoły i uczniowie nie uczestniczą wówczas w zajęciach dydaktycznych. Co jednak w momencie, gdy rodzic z uwagi na pracę nie może sprawować opieki nad dzieckiem? Czy w szkołach organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a tym samym czy dla nauczycieli jest to czas pracy? Tłumaczymy, co na ten temat mówią przepisy.

📢 Na ten krok zdecydowało się już 20 tys. kierowców. Alarmujące dane! Przez pierwsze trzy miesiące 2023 r. polska Policja zatrzymała 20 631 pijanych kierowców. To o 15% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Średnio każdego dnia na drogi wyjeżdżało aż 228 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

📢 Nowy pad do Xbox... dla zielonych. Nie chodzi jednak jedynie o kolor, a kontroler w zielonej wersji spodoba się niejednemu graczowi Microsoft po raz kolejny zaskoczył nową edycją pada do konsol Xbox, tym razem zieloną, z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o kolor. Nowy kontroler może przypaść do gustu wielu graczom. Sprawdźcie szczegóły. 📢 Ważny lek wycofany z obrotu przez GIF. Stosowanie go zagraża poważnymi działaniami niepożądanymi związanymi z utratą jałowości O wycofaniu z obrotu partii kolejnego leku z powodu zagrożeń dla pacjentów poinformował Główny Inspektor Sanitarny. Vectibix to lek zawierający przeciwciało monoklonalne, który jest stosowany u pacjentów z rakiem jelita grubego. Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji ma wadę, która może skutkować zakażeniem i poważnymi powikłaniami u pacjentów.

📢 Gorgonzola wycofana ze sklepów. Wykryto w niej bakterie listerii. Zjedzenie jej dla niektórych może być niebezpieczne Gorgonzola została wycofana ze sprzedaży w jednej z popularnych sieci sklepów. W produkcie zostały wykryte bakterie listerii (Listeria Monocytogenes). Zjedzenie takiego sera może być niebezpieczne dla kobiet w ciąży, dzieci, chorych na AIDS, raka czy dla osób po operacjach. Ostrzeżenie jest skierowane głównie na rynek niemiecki. O jaki ser gorgonzola chodzi?

📢 Rewolucyjna zmiana na lotniskach. Pierwsze duże europejskie lotnisko zniosło limit płynów w bagażu London City Airport zwiększyło limity przewożenia płynów w bagażu podręcznym. Nowe regulacje stały się możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii skanowania bagażu podróżnych. To rewolucyjna zmiana, która bez wątpienia poprawi komfort podróżujących. 📢 Szukaj tego oznaczenia na żywności. Producenci apelują do konsumentów, zanim ruszą na wielkanocne zakupy Jest pewne oznaczenie na żywności, na które teraz powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Producenci żywności apelują do konsumentów. Chcą przetrwać, ale nie są w stanie produkować kiełbasy za 12 zł. A biała kiełbasa, jajka, twaróg na sernik i mąka na babkę wielkanocną to niektóre z pozycji przedświątecznej listy zakupów. Zanim wyruszymy po sprawunki, jako konsumenci powinniśmy być świadomi co i jak wybieramy.

📢 Wiosną postaw na sport! „Drużyna Energii” po raz kolejny zachęca młodzież do aktywności fizycznej Ruch jest potrzebny człowiekowi na każdym etapie życia. O zdrowie fizyczne powinni jednak dbać nie tylko dorośli, ale zwłaszcza dzieci i młodzież, które dopiero są w fazie rozwoju. Gry zespołowe mogą być świetną rozrywką, a budowanie drużyny przyczynia się do kształtowania społecznych postaw. Jak więc przekonać młodzież do sportu i pokazać im, że wysiłek fizyczny może łączyć? Z ratunkiem przychodzi akcja „Drużyna Energii”, którą z inicjatywy Energi z Grupy ORLEN oficjalnie zainaugurowano 28 marca w Gdańsku. 📢 Mocne ładowarki 175 kW w sieci dealerskiej Volvo 📢 W Polsce tylko 5 papierosów na 100 pochodzi z nielegalnych źródeł Polska jest w gronie europejskich państw-liderów w zwalczaniu przestępczości tytoniowej. Szara strefa w tej części gospodarki jest dzisiaj najniższa w historii i sięga tylko 5,35%. To o tyle istotne, że szacunkowo każdy 1% odzyskany z przemytu tytoniu na rzecz jego legalnej sprzedaży w kraju przekłada się na około 250 mln zł wpływów budżetowych z akcyzy.

📢 Komornik nęka ją od 10 lat, bo zaufała firmie pożyczkowej. Miała do zwrotu 3,5 tys. zł, oddała już trzy razy tyle Komornik zajmujący dłużnikowi kwotę trzykrotnie wyższą od długu to sytuacja, w której nikt nie chce się znaleźć. Taki los spotkał jednak pewną kobietę, która w 2012 r. skorzystała z usług nieuczciwej firmy pożyczkowej. Teraz w jej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując na rażące naruszenie prawa. 📢 Nysa z Wrocławia. Kultowa marka PRL-u powraca z nowym pojazdem. Zobacz jak wygląda Nazwa Nysa w sferze motoryzacyjnej nieodparcie kojarzy się z lekkimi autami dostawczymi, jakie przez kilka dekad – w latach 1958-2003 – powstawały w tym mieście. Obecnie marka ta powraca – stoi za nią polska firma, zarejestrowana we Wrocławiu, o całkowicie polskim kapitale, która właśnie pod marką Nysa przygotowuje się do uruchomienia produkcji nowoczesnych, w pełni elektrycznych samochodów dostawczych.

📢 Paliwa syntetyczne (e-paliwa). Co to takiego? Za sprawą UE jest o nich coraz głośniej Pojazdy napędzane e-paliwem mogą stać się tańsze niż tradycyjne. Taką tezę postawiła Rada Unii Europejskiej, gdy we wtorek 28.03.2023 r. ostatecznie przyjęła rozporządzenie o zakazie rejestracji pojazdów z silnikiem spalinowym po 2035 r. Czy jednak Europa jest gotowa na nowe rozwiązania i czy paliwa syntetyczne mają szansę zastąpić kopalne?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!