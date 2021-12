Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Radlin, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Radlina? Z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać w okolicy Radlina na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Bywa, że jesteśmy osobami, które wolą chłód niż ciepło, a czasem niska temperatura w domu zależy od dodatkowych okoliczności. Jednak w chłodnym mieszkaniu wcale nie musimy rezygnować z roślin doniczkowych. Jest sporo ładnych kwiatów, które zimą wręcz wolą przebywać w niższych temperaturach, a ciepło im nie służy. Polecamy kwiaty doniczkowe do chłodnego i zimnego pokoju.

Mandarynki są znakomitym źródłem witaminy C, która jako silny przeciwutleniacz chroni komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników tlenowych. Owoce te mają niski indeks glikemiczny i mogą wspierać odchudzanie. Ich smak zależeć będzie od rodzaju, kraju pochodzenia oraz zawartości soku owocowego. Sprawdź, czym kierować się podczas zakupu mandarynek.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.

Wielu z nas chętnie chwali się w sieci tym, co je i gotuje, szczególnie podczas pandemii, podczas której więcej czasu spędzamy w domu. Podobnie jest ze znanymi osobami. Dzielą się swoimi przepisami na rodzinne potrawy lub pokazują dania przywiezione z odległych zakątków świata. Wśród znanych osób z pasją do gotowania znajdziemy piosenkarzy, aktorów, dziennikarzy oraz internetową edukatorkę. Zobaczcie w naszej galerii, kto lubi gotować.