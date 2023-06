Czerwiec 2023 w Radlinie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Radlina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „To była ruina, ale Czesław Lang odbudował pałacowy dworek. Wydał ogromne pieniądze, ale było warto. Zobaczcie | WIDEO,ZDJĘCIA”?

Przegląd maja 2023 w Radlinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To była ruina, ale Czesław Lang odbudował pałacowy dworek. Wydał ogromne pieniądze, ale było warto. Zobaczcie | WIDEO,ZDJĘCIA Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment. Czesław Lang odbudował zrujnowany XVII-wieczny pałac w Poborowie (gmina Trzebielino). Utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne, dał obiektowi nowe życie. Zobaczcie, czego dokonał. 📢 Gdzie zjeść dobre lody w Radlinie? Polecane miejsca w czerwcu 2023 Sprawdź, gdzie zlokalizowane są dobre lodziarnie w Radlinie. Lato z pewnością większości z nas się z nimi kojarzy. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, okażą się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Zerknij do przeszłości, by sprawdzić gdzie były ich początki. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Radlinie.

📢 Najbardziej pożądane komunijne prezenty. Podpowiadamy, co kupić na komunię. Sprawdź! Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc ważnego wydarzenia: Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest także nie lada wyzwaniem: czym obdarować naszą pociechę w tym wyjątkowym dniu? Warto, by dziecko zapamiętało ten szczególny dzień nie tylko poprzez prezenty.

Prasówka czerwiec Radlin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Radlina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Blanka bez sukcesu na EUROWIZJI 2023. Internauci ostro komentują występ artystki. It's kajna krejza! MEMY. Blanka Stajkow z utworem Solo zakwalifikowała się do 67. finału Eurowizji i walczyła o wygraną. Niestety mimo show, które zrobiła na scenie, nie znalazła się nawet w pierwszej 10. Mimo to zaskarbiła sobie wielu fanów. Oprócz serc widzów Eurowizji, podbiła także „internety". Zobaczcie najlepsze memy z Blanką w roli głównej.

📢 Czy to ekranizacja Dragon Ball Z? Nie, to postacie z anime ożywione przez SI - wyglądaja znakomicie Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tej formy sztuki. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy. 📢 Wniebowstąpienie Pańskie 2023. Gdzie można obejrzeć transmisje mszy online? Można uczestniczyć we mszy świętej przy pomocy transmisji telewizyjnej, radiowej lub internetowej. Gdzie szukać mszy świętych online z okazji Wniebowstąpienia Pańskiego 2023? W jakich godzinach można oglądać transmisje nabożeństwa? Zobacz nasz artykuł z wszystkimi informacjami i linkami do mszy online na Youtube. 📢 Silne ulewy nad woj. śląskim! Rzeki osiągnęły już stany ostrzegawcze. Padać będzie do czwartku. Są już podtopienia dróg Ulewy nad woj. śląskim! Po gwałtownych opadach deszczu w woj. śląskim, poziom wód w rzekach znacznie wzrósł, a w niektórych miejscach przekroczył stany ostrzegawcze. W rezultacie, wiele fragmentów dróg stało się nieprzejezdnych. Strażacy odnotowali kilkanaście interwencji związanych z pogodą - podały służby kryzysowe wojewody.

📢 Najlepszy aparat fotograficzny dla początkujących. Wysokiej jakości sprzęt w niskiej cenie Oprócz umiejętności, kluczowe znaczenie dla wykonywania jak najlepszych zdjęć ma również sprzęt, jakim się posługujemy. Myślisz poważnie o fotografii? Potrzebujesz urządzenia, które oferuje wysoką jakość i profesjonalne parametry, ale jednocześnie nie kosztuje kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdź polecane aparaty fotograficzne dla początkujących w rozsądnej cenie. Wybraliśmy porządne modele, które posłużą Ci przez lata!

📢 Darmowe bilety PKP Intercity na Dzień Dziecka 2023. Kto może skorzystać z promocji i jak uzyskać bezpłatny przejazd? PKP Intercity przygotowały promocję na Dzień Dziecka. Już 1 czerwca 2023 r. każdy pasażer w wieku poniżej 16 lat będzie mógł jeździć kolejami za darmo. Jak uzyskać darmowe bilety? Czy łączą się z innymi promocjami? Na jakie zniżki mogą liczyć dorośli? Zapraszamy do informatora. 📢 Glistnik na kurzajki, kolki i serce. Skorzystaj z właściwości glistnika jaskółcze ziele, stosując go bezpiecznie na skórę oraz doustnie Glistnik jaskółcze ziele rozpoznamy po żółtych kwiatach i soku, który wycieka po zerwaniu łodygi. Tak jak wiele innych chwastów, również Chelidonium majus ma właściwości lecznicze. To jednak zioło o silnym działaniu, które wymaga ostrożnego stosowania, by kuracja była bezpieczna. Zobacz, na co pomaga glistnik i jakie znajduje zastosowanie lecznicze. Wyjaśniamy, jakie są przeciwwskazania do leczenia glistnikiem, możliwe działania uboczne i skutki przyjęcia nadmiernej dawki. Sprawdź też, kiedy i jak zbierać surowiec oraz przygotować napar i wywar z glistnika.

📢 Tu w woj. śląskim wyłączą prąd - przerwa potrwa nawet kilka godzin! Na LIŚCIE wiele miast. Komunikat dotyczy dni 8 - 12 maja 2023 r. Oto LISTA miast w woj. śląskim, gdzie przez kilka godzin w tym tygodniu nie będzie prądu. Sprawdź których ulic to dotyczy i kiedy! Informuje o tym Tauron. Przerwa w dostawie energii będzie tam w terminie od poniedziałku 8 maja, do piątku 12 maja. Sprawdź czy twoje miasto i ulica jest na liście!

📢 Gala „Osobowości i Sukcesy Roku 2023”. Laureaci i Nagrodzeni tytułem Osobowość Roku oraz Sukces Roku 📢 LOT powraca z najkrótszym połączeniem lotniczym w Polsce Z Lublina do Warszawy będzie można polecieć już od 92 zł. To dobra wiadomość dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego, zwłaszcza między dwoma największymi miastami Polski. Lotnisko w Lublinie powróciło do obsługi lotów krajowych, w tym najkrótszego lotu w Polsce. 📢 Maj w Radlinie: Przegląd prasy z kwietnia 2023 w Radlinie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Radlina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Bartosz Gelner skradł serce Magdaleny Cieleckiej. Co o nim wiemy? Grę w filmach i serialach łączy z pracą na deskach teatru ”?

