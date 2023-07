Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Radlina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Będzie więcej kamer na drogach. Zarejestrują przejazd na czerwonym świetle ”?

Przegląd czerwca 2023 w Radlinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Będzie więcej kamer na drogach. Zarejestrują przejazd na czerwonym świetle Czerwone światło na sygnalizatorze oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego dysponuje rejestratorami przejazdu na czerwonym świetle. Wkrótce liczba takich urządzeń może się powiększyć. 📢 Pizzerie, które warto odwiedzić w Radlinie. To są polecane miejsca w czerwcu 2023 Zobacz gdzie możesz się wybrać na pizzę w Radlinie. Jest to niewątpliwie ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Niemal każdy choć raz w życiu jej spróbował, a wielu na zawsze zostało jej fanami. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy serwują pizzerie w Radlinie. Przejdź do katalogu firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną.

📢 Wspaniałe życzenia i kartki na Dzień Ojca 2023! Twój TATA się ucieszy! Znajdziesz tu wierszyki śmieszne, poważne... Pobierz i wyślij Wspaniałe życzenia na Dzień Ojca 2023 i kartki To już dziś, 23 czerwca - Dzień Ojca! To Nie masz pomysłu na życzenia? A może Twój budżet na prezent jest mocno ograniczony? Nie martw się. Liczy się pamięć i intencja! Ofiaruj ukochanemu tacie kartkę z życzeniami. W naszej galerii znajdziesz zabawne rymowanki, podziękowania i rozczulające wierszyki.

Prasówka lipiec Radlin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Radlina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

📢 11 najlepszych wycieczek tematycznych w Europie według internautów – nowy ranking zaskakuje. To gotowe pomysły na wakacyjne przygody Wycieczki tematyczne to świetny sposób na poznawanie nowych miejsc i obyczajów na wakacjach. Wyprawa po mieście czy całym regionie z przewodnikiem, który opowiada fascynujące historie i ciekawostki, to przyjemność i przygoda. Ale które wycieczki tematyczne cieszą się największym uznaniem turystów. Powstał ranking 11 najlepszych wycieczek dostępnych w Europie. To gotowe pomysły na wakacyjne przygody, ale pierwsze miejsce może was zaskoczyć. 📢 Badanie PayPo: czy Polacy uprawiają sport i co kupują w obecnym sezonie? Z badania przeprowadzonego przez PayPo – polskiego lidera usług BNPL (z ang. buy now, pay later) adresowanych do sklepów internetowych – wynika, że niespełna połowa Polaków lubi uprawiać sport. Jeśli już decydują się na taką formę spędzania czasu, wiosną i latem najchętniej wybierają rower lub spacery. Przygotowując się do nowego sezonu, zdecydowana większość Polaków kupuje odzież i obuwie sportowe, a także sprzęt i akcesoria, których cena mieści się zazwyczaj w przedziale od 100 do 500 zł. Jaką formę zakupów preferują i gdzie najczęściej nabywają nowe produkty?

📢 Wielkie zmiany dla Polaków. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego już od 1 lipca 2023 r. Czy to powrót to normalności? Nadchodzi wyczekiwany przez wielu moment. Już 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Do tej decyzji przyczyniła się obecna sytuacja epidemiczna. Nadchodzące zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi? 📢 Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Radlinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez lilak przekwitł? Przytnij go teraz, a w przyszłym roku będzie uginał się od kwiatów! Sprawdź, kiedy i jak ciąć”?

📢 Bieżnia prosta, życiorys pokręcony. Richardson kontra Swoboda na Śląskim! Jest jedyna w swoim rodzaju. To kolorowy ptak lekkoatletyki, który nigdy nie wzbudza neutralnych emocji. Może prowokować, ale również dać powód do uwielbienia – mówi o Sha’Carri Richardson Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. 16 lipca na Stadionie Śląskim Amerykanka w doskonałym towarzystwie pobiegnie na 100 metrów. Jej rywalką będą wybitne nazwiska, a wśród nich Polka Ewa Swoboda! Do Diamentowej Ligi w Polsce pozostał dokładnie miesiąc. 📢 W Radlinie walczą z betonozą. Na Placu Radlińskich Olimpijczyków będzie więcej zieleni, a kostkę wykorzystają mieszkańcy W Radlinie (pow. wodzisławski) walczą z wszechobecną betonozą. Na centralnym placu w mieście - Placu Radlińskich Olimpijczyków - rozpoczął się demontaż kostki brukowej. Wkrótce będzie tam zielono, przyjemnie i milej dla oka.

📢 Festyn Rodzinny w parku przy remizie OSP Dziećkowice 17 czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny w parku przy remizie OSP Dziećkowice. Gwiazdą imprezy w Mysłowicach będzie Ireneusz Krosny. 📢 33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

📢 Długi weekend na drodze. Ile osób zginęło? Najwięcej w Boże Ciało W trakcie długiego weekendu od środy do niedzieli na drogach doszło do 327 wypadków, w których zginęły 34 osoby - poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że najwięcej osób zginęło w Boże Ciało (13 ofiar) oraz w środę (11 ofiar).

📢 Tygodniowy przegląd prasy 11.06.2023: Radlin, 4.06-10.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Doda. Zobacz wyjątkowy dom gwiazdy festiwalu w Opolu 2023. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody w stolicy”? 📢 Kolejne trzy niebezpieczne aplikacje w Google Play. Koniecznie usuń je ze smartfonu swojego dziecka. Jak to zrobić? Google Play zawiera w sobie często niebezpieczne aplikacje, które udając zwykłe, użyteczne programy potajemnie infekują urządzenia wirusami lub wyłudzają dane użytkowników. Badacze odkryli kolejne trzy z nich, które skierowane są do najmłodszych użytkowników. Jeśli od czasu do czasu dziecko korzysta z twojego smartfona, możliwe, że masz je w nim zainstalowane. Zobacz, co to za aplikacje oraz w jaki sposób je usunąć.

📢 Przegląd tygodnia z 4.06.2023 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 28.05 do 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozpoczął się sezon. Kierowco, nie popełniaj tego błędu! ”?

📢 Czerwiec 2023 w Radlinie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Radlina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „To była ruina, ale Czesław Lang odbudował pałacowy dworek. Wydał ogromne pieniądze, ale było warto. Zobaczcie | WIDEO,ZDJĘCIA”? 📢 Kamera samochodowa Mio MiVue C440 – niezawodny świadek w podróży Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i czas, kiedy wraz z rodziną lub przyjaciółmi wybierzemy się w podróż po Polsce, a może także po Europie. Jednym z urządzeń, które powinno znaleźć się w naszym samochodzie jest kamera samochodowa, która stanie się świadkiem ewentualnej niebezpiecznej sytuacji na drodze. Nagranie daje nam szansę na ustalenie faktycznego przebiegu zdarzenia, które miało miejsce podczas naszej podróży. Z pomocą przyjdzie wideorejestrator, np. Mio MiVue C440.

